Шоумен Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси
Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси.
Как написал он на своей странице в соцсети, «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!».
Свой пост Ургант иллюстрировал бело-красно-белым цветом.
Менее чем за час пост собрал более 100 тысяч инстагровских сердечек.
В комментариях подписчики страницы оставили множество одобрительных сообщений.
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