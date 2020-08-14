Шоумен Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси

/ Культура
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Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси.

Как написал он на своей странице в соцсети, «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!».

Свой пост Ургант иллюстрировал бело-красно-белым цветом.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ненавижу насилие!И люблю Беларусь!

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Менее чем за час пост собрал более 100 тысяч инстагровских сердечек.

В комментариях подписчики страницы оставили множество одобрительных сообщений.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста репрессии задержания президентские выборы-2020 Персона: Иван Ургант

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