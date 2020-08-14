Шоумен Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси

Известный российский шоумен и телеведущий Иван Ургант выступил против насилия силовиков в Беларуси.

Как написал он на своей странице в соцсети, «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!».

Свой пост Ургант иллюстрировал бело-красно-белым цветом.

Менее чем за час пост собрал более 100 тысяч инстагровских сердечек.

В комментариях подписчики страницы оставили множество одобрительных сообщений.

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