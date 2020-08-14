Работники Минского метрополитена готовятся к забастовке

Работники Минского метрополитена готовятся выйти на мирный протест.

Как сообщил БелаПАН один из участников планируемой акции, требования коллектива метро — остановить насилие, выпустить всех политзаключенных и провести честные выборы.

Забастовка начнется в 12:30, в ней планирует принять участие около тысячи работников метро, сказал собеседник. «Люди готовы. Кто работает на станциях — будут выходить на платформы, кто работает в депо — будут выходить на главную аллею Московского электродепо. Это будет обеденное время», — рассказал он.

На вопрос, будет ли остановлено движение поездов, работник метрополитена ответить затруднился. «Будем надеяться, что машинисты станут», — добавил он.

В администрации Минского метрополитена полагают, что метро не прекратит свою работу. «Метрополитен работает в штатном режиме. Я думаю, и будет. Всю информацию мы даем на наших официальных ресурсах», — заявил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

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