Лукашенко выделил деньги на отдых в Беларуси детей из Египта

Александр Лукашенко выделил деньги из своего резервного фонда на «отдых и оздоровление 18 детей из Египта».

Как отмечается в его распоряжении, дети-иностранцы будут релаксировать в центре «Зубренок» в этом месяце.

В пресс-службе президента уточнили, что кроме «санаторно-оздоровительных услуг» для детей будет организована «экскурсионно-культурная» программа.

По мнению официального лидера Беларуси, приглашение детей из Египта «будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере», а также «популяризации истории и культуры Беларуси».