Работники Минского метрополитена присоединились к акции протеста

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Работники Минского метрополитена сегодня присоединились к проходящим по всей Беларуси акциям против насилия и фальсификации выборов.

Примерно в половине первого около ста сотрудников метрополитена выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта Независимости у здания администрации метро.

К участникам акции присоединились неравнодушные граждане с цветами. Многие держат в руках бел-чырвона-белые флаги.

Как ранее сообщал БелаПАН сотрудник метрополитена, «кто работает на станциях — будут выходить на платформы, кто работает в депо — будут выходить на главную аллею Московского электродепо».

Требования коллектива метро — остановить насилие, выпустить всех политзаключенных и провести честные выборы.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция протеста минское метро Город: Минск

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