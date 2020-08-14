Работники Минского метрополитена присоединились к акции протеста

Работники Минского метрополитена сегодня присоединились к проходящим по всей Беларуси акциям против насилия и фальсификации выборов.

Примерно в половине первого около ста сотрудников метрополитена выстроились в цепь солидарности вдоль проспекта Независимости у здания администрации метро.

К участникам акции присоединились неравнодушные граждане с цветами. Многие держат в руках бел-чырвона-белые флаги.

Как ранее сообщал БелаПАН сотрудник метрополитена, «кто работает на станциях — будут выходить на платформы, кто работает в депо — будут выходить на главную аллею Московского электродепо».

Требования коллектива метро — остановить насилие, выпустить всех политзаключенных и провести честные выборы.