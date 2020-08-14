Шествие учителей проходит в центре Минска

Шествие учителей против насилия и за честные выборы, в котором участвует около тысячи человек, проходит в центре Минска.

Преподаватели собрались возле Белгосфилармонии и по пешеходной части проспекта Независимости направились в сторону Государственного педагогического университета, который расположен на площади Независимости.

Многие из учителей несут учебники, цветы, воздушные шары и звонят в колокольчики. В руках участников — плакаты «Учу добру, а не насилии. «Я, мы — честный учитель», «Учителя против насилия», « Учителя за перемены», «Я — учитель», а также таблички с названиями своих образовательных учреждений. Многие участники идут с детьми.