Шествие учителей проходит в центре Минска

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Шествие учителей против насилия и за честные выборы, в котором участвует около тысячи человек, проходит в центре Минска.

Преподаватели собрались возле Белгосфилармонии и по пешеходной части проспекта Независимости направились в сторону Государственного педагогического университета, который расположен на площади Независимости.

Многие из учителей несут учебники, цветы, воздушные шары и звонят в колокольчики. В руках участников — плакаты «Учу добру, а не насилии. «Я, мы — честный учитель», «Учителя против насилия», « Учителя за перемены», «Я — учитель», а также таблички с названиями своих образовательных учреждений. Многие участники идут с детьми.

Как сообщает БелаПАН, в ходе шествии к учителям присоединяются другие граждане, многие из которых несут бело-красно-белые флаги, плакаты «Стабильно больно», «Свободу политзаключенным!», «Пожизненное карателям за пытки и убийства» и другие.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: учителя акция солидарности шествие Город: Минск

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