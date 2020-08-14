Президент Литвы: Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси

/ Беларусь-ЕС
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Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими, заявил журналистам литовский президент Гитанас Науседа 13 августа.

«Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов», — отметил Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News.

Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может «полностью интегрировать» Беларусь. «Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будем только пассивно наблюдать за процессом», — приводит Delfi слова Науседы.

По его словам, Евросоюз заинтересован в «стабильной, демократической и суверенной Беларуси». На этой неделе Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Министры иностранных дел ЕС, возможно, обсудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу 14 августа.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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