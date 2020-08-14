Минские айтишники тоже вышли на акцию против фальсификации выборов и насилия силовиков

Сотрудники компаний IT-сектора 14 августа в Минске проводят акцию против фальсификации выборов и насилия силовиков в отношении мирных граждан.

Около 10:00 несколько десятков человек собрались на парковке у Парка высоких технологий — с цветами, бело-красно-белыми флагами и компьютерными клавиатурами. Они растянулись в цепь вдоль улицы Академика Купревича, где расположен ПВТ. Проезжавшие автомобили безостановочно сигналили в их поддержку.

Спустя примерно полчаса, когда число участников превысило сотню человек, они растянулись цепью на холме вдоль Минской кольцевой автодороги, где остаются и сейчас. Люди постепенно прибывают. Некоторые из участников держал плакаты «Мы против насилия» и «Цветы лучше пуль». Проезжающие по МКАД автомобили сигналят в знак поддержки.

IT-инженер компании EPAM Сергей Трифонов в комментарии БелаПАН сказал, что «сейчас все слои населения, все слои профессиональных сообществ выразили свою точку зрения».

«Поэтому люди решили сегодня это организовать, чтобы показать, что IT-сектор — люди, которые считаются у нас в стране элитой, — также дорожат свободой голоса, свободой выборов, они не прячутся за свои преференции, налоговые льготы или высокие зарплаты», — отметил он.

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