Двух украинских правозащитников выпустили с Окрестина

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Из столичного центра изоляции правонарушителей (переулок Окрестина) вышли украинские правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Координатор гражданской благотворительной инициативы «Восток SOS» Евгений Васильев и исполнительный директор этой организации, председатель правления Дома прав человека в Чернигове Константин Реуцкий были задержаны 12 августа в Минске возле площади Победы сотрудниками ГАИ с применением грубой силы. Свидетели задержания зафиксировали этот факт на видео.

13 августа глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сообщил, что МИД Украины направил две ноты белорусской стороне по поводу задержания своих граждан.

Кулеба сообщил, что власти Беларуси не предоставляют Украине информацию о местонахождении задержанных, и консул с утра 13 августа поочередно объезжает все места временного удержания граждан, чтобы установить место пребывания украинцев.

Министерство ищет еще одну украинскую гражданку Оксану Алешину, которая также была задержана 12 августа, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: правозащитники Беларусь-Украина Персона: Константин Реуцкий Евгений Васильев Дмитрий Кулеба Оксана Алешина

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