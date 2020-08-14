Двух украинских правозащитников выпустили с Окрестина

Из столичного центра изоляции правонарушителей (переулок Окрестина) вышли украинские правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Координатор гражданской благотворительной инициативы «Восток SOS» Евгений Васильев и исполнительный директор этой организации, председатель правления Дома прав человека в Чернигове Константин Реуцкий были задержаны 12 августа в Минске возле площади Победы сотрудниками ГАИ с применением грубой силы. Свидетели задержания зафиксировали этот факт на видео.

13 августа глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга сообщил, что МИД Украины направил две ноты белорусской стороне по поводу задержания своих граждан.

Кулеба сообщил, что власти Беларуси не предоставляют Украине информацию о местонахождении задержанных, и консул с утра 13 августа поочередно объезжает все места временного удержания граждан, чтобы установить место пребывания украинцев.