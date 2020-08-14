Глава Еврокомиссии: нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил права человека в Беларуси

/ Беларусь-ЕС
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает необходимым ввести санкции против тех, кто виновен в нарушениях прав человека в Беларуси. Об этом она написала в своем аккаунте в «Твиттере».

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности или нарушил права человека в Беларуси, — отметила она. — Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Беларуси на основные свободы и демократию».

Как сообщалось, 14 августа запланирована внеочередная встреча Совета министров иностранных дел ЕС, на которой будет обсуждаться ситуация в Беларуси.

 

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Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Урсула фон дер Ляйен

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