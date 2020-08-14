Забастовка на «Гродно Азоте»: сотни людей встретились с руководством города

Около трех-четырех тысяч сотрудников «Гродно Азота» встретились с руководством завода и города. Они добились, чтобы встреча проходила за территорией предприятия с участием представителей независимых СМИ.

Генеральный директор предприятия Игорь Бобрик объявил два вопроса, которые предложено обсудить на встрече: насилие силовиков над мирными гражданами и освобождение задержанных работников химического предприятия. Люди также выступили с требованием о проведении честных выборов.

Сотрудники скандируют: «Свободу!», «Выборы!», «Позор!», «Уходи!».

«Я не хочу, чтобы в этом городе проливалась кровь», — заявил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

Заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Валентин Осипович сообщил, что все работники «Гродно Азота» уже освобождены, за ночь освободили 90 человек. Гендиректор Бобрик обещает, что освободят и родственников работников.

Елена Жежа, проработавшая на заводе 30 лет вместе с мужем, эмоционально, со слезами просила прекратить насилие, заявила, что готова встать на колени перед руководством и силовиками.

Пожилые мужчины, которые долгое время работают на предприятии, также говорили о ситуации с задержками в речи и эмоционально, некоторые не могли сдержать слез. Люди заявляли, что переживают за своих близких, детей, будущее страны, хотят чувствовать себя дома в своей стране и самостоятельно решать ее судьбу.

Работник завода и отец двоих детей Вадим Венский, известный гродненский диджей, работающий на предприятии 17 лет, сказал, что чиновники ничего не производят, но всегда имеют зарплату.

Еще один работник «Гродно Азота» рассказал, что его жена-программист работала наблюдателем на выборах. После выборов руководство сказало ей выключить телефон и уехать за границу в безопасное место, так как наблюдателей начали задерживать.

Работники «Гродно Азота» потребовали признать выборы нечестными; освободить всех политзаключенных и задержанных во время протестов, а не только работников предприятия; убрать с улиц силовиков в балаклавах, чтобы они открыли лица и носили бейджи с нагрудными знаками; убрать с улиц военные машины «Тигры»; наказать виновных силовиков в аварии с пятилетней девочкой; провести проверку по факту задержания и избиения Гродненского журналиста Руслана Кулевича.

«Вчера министр МВД сказал: «Простите». Представляете?! Оказывается, министру МВД можно сказать «простите», и все?! Нам за нарушения на производстве тоже можно сказать просто «простите» и не платить штрафы?» — заявил один из работников.

Люди спрашивали, кто будет платить штрафы, которые присудили задержанным.

Один из работников потребовал разобраться в ситуации, когда мужчины стояли на коленях перед облисполкомом с фотографией пострадавшей от военной техники девочкой, а их задержали и избили. Один из них сейчас в больнице.

На вопрос, кто голосовал за Светлану Тихановскую, почти все подняли руки. Работник Юрий Горовой сообщил, что на его участке, где он был наблюдателем, 207 голосов по протоколу за Тихановскую. Однако у него уже более 400 подписей с участка за Тихановскую.

Гой сообщил, что в ЦИК поступило около 600 обращений о нарушениях на выборах, идет проверка.

Прокурор Гродно Владимир Клишин заметил, что назначить новые выборы может только ЦИК, никто в городе не может на это повлиять.

Работники во время собрания решают, каким путем будут добиваться признания фальсификации выборов.

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