Работники «Нафтана» потребовали отставки Лукашенко

Около тысячи работников ОАО «Нафтан» (Новополоцк) собрались сегодня на митинг у входа в заводоуправление нефтеперерабатывающего предприятия.

Митинг работников ОАО «Нафтан», 14 августа 2020 года. Фото Александра Муждабаева

В результате почти часового митинга руководству предприятия были выдвинуты ряд требований. Среди них: «инициировать и провести незамедлительную отставку незаконно удерживающего власть и незаконно находящегося на посту президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г.» и «признать действующим президентом, законно одержавшей победу в выборах Президента Республики Беларусь 2020 Тихановскую Светлану Георгиевну».

Работники «Нафтана» также требуют освобождения политзаключенных и запрета физического насилия по отношению к гражданам страны.

На встречу с работниками предприятия вышел генеральный директор предприятия Александр Демидов. В ходе обсуждения работники «Нафтана» согласились не начинать забастовку сегодня, как планировалось первоначально, а подождать выполнения своих требований до понедельника, 17 августа.

В самом Новополоцке сейчас начинается стихийный митинг. На центральной площади города уже собралось около тысячи местных жителей, которые также ждут встречи с главой горисполкома. Участники акции скандируют «Выходи!» Площадь Строителей огорожена. На крыльце здания местной администрации появились сотрудники ОМОНа.

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