ЦИК огласил окончательные итоги: за Лукашенко — 80,1%, за Тихановскую — 10,1%

Центризбирком на заседании 14 августа подвел окончательные итоги президентских выборов.

«14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов по подведению итогов выборов президента Республики Беларусь. Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Заседание прошло в закрытом формате, онлайн-трансляция не велась.

Как сообщил БелаПАН один из участников заседания, были объявлены следующие данные.

На выборах проголосовало 5.818.956 человек, во время досрочного голосования — 2.806.640. За Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей (4.661.075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588.622), за Андрея Дмитриева — 1,2% (70.671), за Анну Канопацкую — 1,67% (97.489), за Сергея Череченя — 1,14% (66.613). Против всех высказались 4,59% (267.360 человек).

Жалобы о непризнании итогов выборов направили в ЦИК Дмитриев, Канопацкая, Тихановская и Черечень. Все они отклонены. На заседании было отмечено, что жалоба от Черечня в комиссию не поступила. Кандидат сам ее не приносил — жалобу пытались подать его доверенные лица. В здание ЦИК их не пустили, порекомендовав отправить жалобу по почте.

Центризбирком постановил считать избранным президентом Александра Лукашенко. Протокол будет опубликован в трехдневный срок.