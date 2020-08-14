Штаб Тихановской создает Координационный совет для обеспечения трансфера власти

О создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти заявила 14 августа Светлана Тихановская.

В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела, говорится в сообщении Тихановской, опубликованном в телеграм-канале «Пул Первой».

Светлана Тихановская поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

«Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе. Я прошу вас объединиться в координационный совет. Нам очень нужна ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, контакты, экспертные советы и поддержка», — заявила Тихановская.

По ее мнению, в этот совет «должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества».

Также Тихановская обратилась к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь в организации диалога с белорусскими властями.

В сообщении также отмечается, что руководителем штаба Тихановской по-прежнему остается Мария Мороз. Координировать действия штаба в Беларуси будут Ольга Ковалькова и Николай Козлов.

«Я восхищаюсь белорусами. Спасибо, мои дорогие! Мы сделали невозможное. Мы показали, что нас большинство. И эта страна принадлежит нам, народу Беларуси, а не одному человеку», — сказала Светлана Тихановская.