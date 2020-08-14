«Прекратить неоправданное насилие». Выпускники Академии МВД обратились к коллегам-силовикам

Сотрудники всех силовых структур Беларуси должны немедленно прекратить беспрецедентное неоправданное насилие в отношении граждан, говорится в поступившем в редакцию БелаПАН открытом обращении выпускников первого выпуска следственно-экспертного факультета Академии МВД, которое подписали более 30 человек.

Задержание протестующих в Витебске. Фото: БелаПАН.

«Многочисленные нарушения Конституции, закона, ущемления прав и свобод граждан со стороны власти, умалчивание информации, ее искажение, однобокая подача в официальных СМИ, отключение сети интернет попрали понятное всем гражданам страны чувство законности, справедливости и правды, — говорится в обращении. — Все вышеперечисленное, а также недоверие к существующей власти вывело граждан страны на улицы. Люди хотят убедиться, что их мнением не пренебрегают, голос каждого услышан, а истинное волеизъявление осуществлено».

Вместо диалога с людьми, отмечается в обращении, «власти используют подразделения силовых структур, которые применяют физическую силу, спецсредства и спецтехнику, а людей задерживают, причиняют им физический, имущественный и моральный вред, есть погибшие».

Авторы обращения призывают все силовые органы страны «немедленно прекратить беспрецедентное неоправданное насилие, применение специальной техники и спецсредств, жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство насилие» в отношении людей, а также неукоснительно исполнять нормы Конституции и законов Беларуси.

«Обеспечить всем без исключения гражданам <…> реальную возможность в полной мере использовать конституционные права на мирные собрания, получение достоверной и своевременной информации, свободу мнений, убеждений и их свободное выражение, забастовку и другие права и свободы, не противоречащие Конституции, — говорится в обращении. — Провести полное и объективное расследование всех фактов незаконного и необоснованного применения силы, давления, превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, Вооруженных сил, их командирами, представителями всех ветвей власти, а также незаконных действий со стороны граждан Беларуси, лиц без гражданства и иностранных граждан».

Выпускники Академии МВД требуют запретить ношение, использование и применение огнестрельного и другого летального оружия представителями силовых структур при несении службы по охране правопорядка на массовых мероприятиях.

«Запретить сотрудникам правоохранительных органов, Вооруженных сил скрывать лица (масками, платками, балаклавами), а при отсутствии пандемий и эпидемий и индивидуальными медицинскими масками при несении службы по охране правопорядка на массовых мероприятиях», — говорится в обращении.

В документе также содержится призыв ко всем гражданам, участвующим в протестах и массовых мероприятиях, «использовать только мирные и законные способы для защиты и реализации своих прав, не провоцировать и не допускать столкновений с сотрудниками правоохранительных органов», «выявлять провокаторов, документировать их деятельность всеми законными способами и передавать их сотрудникам правоохранительных органов».