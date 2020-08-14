Колонна рабочих с Тракторного завода идет к Дому правительства

Колонна из нескольких тысяч рабочих Минского тракторного завода сейчас идет к Дому правительства.

Сегодня рабочие МТЗ собрались на акцию протеста на территории предприятия. К ним на переговоры приехали премьер-министр Роман Головченко и министр промышленности Петр Пархомчик.

Глава правительства предложил вести переговоры с рабочими без присутствия журналистов, но рабочие отказались.

Так и не дождавшись премьер-министра, рабочие зачитали свои требования, главное из которых — отставка Лукашенко, и объявили, что сами доставят свои требования правительству.

По дороге к колонне рабочих МТЗ присоединяются рабочие других предприятий, в частности — электромеханического завода, а также простые граждане.

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