Колонна рабочих с Тракторного завода идет к Дому правительства
Колонна из нескольких тысяч рабочих Минского тракторного завода сейчас идет к Дому правительства.
Сегодня рабочие МТЗ собрались на акцию протеста на территории предприятия. К ним на переговоры приехали премьер-министр Роман Головченко и министр промышленности Петр Пархомчик.
Глава правительства предложил вести переговоры с рабочими без присутствия журналистов, но рабочие отказались.
Так и не дождавшись премьер-министра, рабочие зачитали свои требования, главное из которых — отставка Лукашенко, и объявили, что сами доставят свои требования правительству.
По дороге к колонне рабочих МТЗ присоединяются рабочие других предприятий, в частности — электромеханического завода, а также простые граждане.
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