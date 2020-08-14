Лидеры оппозиционных структур требуют отставки Лукашенко и ареста председателей КГБ, КГК и ЦИК

Лидеры Белорусской социал-демократической партии, движения «За Свободу», Партии БНФ, Белорусского конгресса независимых профсоюзов, оргкомитетов по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса подписали 14 августа на площади Независимости декларацию о выходе из политического кризиса.

Минские рабочие на площади Независимости. Фото: БелаПАН.

Подписанты признали победу на выборах президента Светланы Тихановской, потребовали немедленного освобождения всех задержанных участников мирных акций и политзаключенных.

«Мы требуем немедленного ухода в отставку с поста президента Александра Лукашенко как кандидата, который не получил поддержки народа Беларуси, осуществил силовой захват и узурпацию власти», — заявили политики.

Как сообщает БелаПАН , они также потребовали отставки и ареста руководителей КГБ и КГК Валерия Вакульчика и Ивана Тертеля, которые, по их данным, «шантажировали расправой над мужем и детьми» Тихановскую и «заставили ее уехать из страны», а также руководителей МВД и ОМОН «за совершенные их подчиненными жестокие расправы и зверства, необоснованное насилие, издевательские пытки с человеческими жертвами, применение травматического и огнестрельного оружия в отношении участников мирных протестов».

Среди требований — также отставка и арест членов ЦИК во главе с Лидией Ермошиной «за организацию массовых фальсификаций при проведении выборов, которые привели к силовому захвату и узурпации власти».

«Мы обращаемся к гражданам, в том числе к трудовым коллективам, не останавливаться и наращивать активность своим участием в мирных акциях протеста против сфальсифицированных выборов и защитить настоящие результаты президентских выборов», — заключили подписанты декларации.