Лидеры оппозиционных структур требуют отставки Лукашенко и ареста председателей КГБ, КГК и ЦИК
Лидеры Белорусской социал-демократической партии, движения «За Свободу», Партии БНФ, Белорусского конгресса независимых профсоюзов, оргкомитетов по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и Партии свободы и прогресса подписали 14 августа на площади Независимости декларацию о выходе из политического кризиса.
Подписанты признали победу на выборах президента Светланы Тихановской, потребовали немедленного освобождения всех задержанных участников мирных акций и политзаключенных.
«Мы требуем немедленного ухода в отставку с поста президента Александра Лукашенко как кандидата, который не получил поддержки народа Беларуси, осуществил силовой захват и узурпацию власти», — заявили политики.
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Среди требований — также отставка и арест членов ЦИК во главе с Лидией Ермошиной «за организацию массовых фальсификаций при проведении выборов, которые привели к силовому захвату и узурпации власти».
«Мы обращаемся к гражданам, в том числе к трудовым коллективам, не останавливаться и наращивать активность своим участием в мирных акциях протеста против сфальсифицированных выборов и защитить настоящие результаты президентских выборов», — заключили подписанты декларации.