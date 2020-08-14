Правозащитники: из-за нехватки мест задержанных содержат в ЛТП и учебном центре ОМОНа

Из-за катастрофической нехватки в Минске мест для размещения задержанных участников акций протеста используются самые разные места, сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал правозащитного центра «Весна», лишенного в Беларуси регистрации.

На территории ЛТП (Слуцкий район).

«Известно, что некоторых задержанных удерживали в учебном центре ОМОНа под Минском. Также часть задержанных из ИВС на Окрестина перевезли в ЛТП № 3 Слуцкого района», — сообщают правозащитники.

Пресс-служба МВД сегодня заявила, что «делается все возможное для разрешения создавшейся ситуации».

«В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы», — написала официальный представитель министерства Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Также она сообщила, что в МВД открылась горячая линия , по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. «Вы можете оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках», — сказала Чемоданова.

Адвокаты Минской городской коллегии адвокатов в связи с многочисленными обращениями выразили готовность оказывать бесплатную юридическую помощь по административным делам всем попавшим в трудную ситуацию. На сайте коллегии размещены телефоны, по которым можно обращаться за помощью.

13 августа белорусские правозащитные организации обратились к министру внутренних дел Юрию Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение в отношении задержанных в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

Правозащитники отмечают имеющиеся многочисленные свидетельства жестокости, насилия и беспричинного применения физической силы и специальных средств к людям, которые содержатся на территории отделений милиции в ожидании оформления необходимых процессуальных документов.

«12 августа от людей, освободившихся из центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП), нам стало известно о том, что задержанные за участие в мирных акциях протеста 9, 10 и 11 августа находятся в бесчеловечных условиях, многие подвергаются пыткам, — говорится в заявлении. — Людей избивают, держат в переполненных камерах: по 40-50 человек в камере, рассчитанной только на 4-6 человек, из-за чего невозможно спать ночью, людям не хватает воздуха и пространства. Также сообщается, что людей не кормят, а при попытке присесть днем начинают избивать. Очень много людей из ЦИП увозят машины скорой помощи. В Гомеле во время задержания скончался молодой человек».

Правозащитники также требуют освободить всех задержанных в связи с невозможностью обеспечить гуманные условия содержания, соответствующие международным договорам и законодательству Беларуси; расследовать все случаи применения жестокого обращения и пыток.

Всего с 9 августа по всей стране было задержано более 7 тысяч человек.