Совет Европы: готовы взаимодействовать с Беларусью в проведении реформ

Совет Европы и его экспертные органы готовы взаимодействовать с Беларусью для поддержки необходимого процесса реформ, заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

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«Ситуация в Беларуси вызывает постоянную озабоченность. Хотя Беларусь не является членом Совета Европы, мы сотрудничали в нескольких областях, и Беларусь является участником ряда наших конвенций», — говорится в заявлении Пейчинович-Бурич.

Она призвала белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнений и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого вида жестокого обращения с протестующими.

«Беларуси необходимо в полной мере взаимодействовать с гражданским обществом, и это нужно начинать без промедления», — подчеркнула генеральный секретарь Совета Европы.