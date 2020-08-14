Минздрав: в больницах остаются 150 человек, пострадавших во время уличных акций

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В больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек, пострадавших во время уличных акций 9—11 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

За сутки из минского Центра изоляции правонарушителей в учреждения здравоохранения переведены четыре человека, 50 человек осмотрены врачами и «находятся в удовлетворительном состоянии», сообщает Минздрав.

Из тюрьмы № 8 Жодино в лечебные учреждения Минской области переведено 13 граждан, шесть из них госпиталзированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: уличные акции акции протеста пострадавшие

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