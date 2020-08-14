Фестиваль «Наш Грюнвальд-2020» отменен

22-23 августа на территории музейного комплекса «Дудутки» должен был в двенадцатый раз пройти международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд». Организаторы фестиваля приняли решение его отменить.

«В контексте событий, происходящих сегодня в родной Беларуси, ни с моральной, ни с этической точки зрения провести фестиваль “Наш Грюнвальд» в запланированные даты не представляется возможным», — говорится в сообщении организаторов.

«Мы искренне переживаем за непростые обстоятельства, в которых оказалась наша страна, и поэтому приняли решение перенести фестиваль на более подходящее время», — отметили организаторы.

Фестиваль «Наш Грюнвальд» посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков, а одним из его главных событий являлась реконструкция самой масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского (современная Беларусь) и Королевства Польского.