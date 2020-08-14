К белорусам, собравшимся у Дома правительства, пока никто не вышел

Демонстранты продолжают стоять возле Дома правительства, к ним никто не выходит

Перед собравшимися выступил поэт Владимир Некляев. Он поблагодарил рабочих МТЗ и предложил людям отойти от Дома правительства, поскольку, по его информации, здесь сконцентрированы «более серьезные силы», а мальчики, которые опустили щиты, − это спектакль.

Демонстранты его не поддержали. В ответ они скандировали: «Мы не уйдем!», «Разговор!».

К собравшимся никто не выходит. Люди кричат «Забастовка каждый день!», сообщает БелаПАН

Часть демонстрантов — в основном рабочие — ушла с площади Независимости в сторону Октябрьской площади. Перед Домом правительства осталось около тысячи человек.

Некоторые сели на землю, ожидая, когда к ним кто-нибудь выйдет. Женщина с транспарантом «Дабро пераможа. Дзіцячы тэатр» попросила силовиков, чтобы к ним позвали «хоть кого-то из администрации просто поговорить», но ее просьба осталась без реакции.

В соцсетях появилась информация, что в центр выехало много военной техники и автобусов с силовиками. У въезда на проспект Независимости со стороны БГУ стоят машины милиции, микроавтобус, два водомета и другая техника.