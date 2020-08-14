Минздрав: все задержанные во время акций протеста медики освобождены

Все медицинские работники, задержанные во время акций против фальсификации итогов президентских выборов, найдены и выпущены на свободу, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.

13 августа около тысячи медиков в белых халатах стали в цепь солидарности возле медуниверситета в Гродно. Фото: БелаПАН.

«В настоящий момент все они — 16 человек — освобождены. Часть из наших коллег уже приступили к работе», — отмечается в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодняшний момент среди задержанных работников системы здравоохранения нет. В случае, если у граждан есть иная информация, пресс-служба просит сообщать в министерство.

Работа по розыску в местах временного содержания и освобождению задержанных работников системы здравоохранения проведена совместно с МВД, добавили в Минздраве.

За три дня более тысячи врачей, работающих в различных лечебных учреждениях, приняли участие в протестах против насилия в отношении мирных демонстрантов в Минске. Люди выстраивались цепью вдоль улиц или у крыльца медучреждений. Медики были одеты в белые халаты, некоторые держали плакаты с надписями «Остановите насилие», «Не навреди», «Хватит крови», «Мы за мир», «Машины скорой для врачей», а также портретом реаниматолога-анестезиолога Андрея Витушко.

13 августа рентгенолог РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Иван Виктор в комментарии БелаПАН сказал, что обеспокоен судьбой задержанного Андрея Витушко, который, по его словам, является хорошим врачом и человеком исключительной порядочности. Виктор сообщил, что у медицинской общественности вызывает вопрос, используется ли транспорт скорой помощи для перевозки ОМОНа, о чем сообщали в соцсетях. «Сегодня в РНПЦ приезжал министр здравоохранения Владимир Караник. Он заверил нас, что машины скорой медицинской помощи не используют для перевозки ОМОНа. Если его сотрудники ездят на медицинских машинах, они, по словам министра, не имеют отношения к станциям скорой помощи», — рассказал он. Виктор подчеркнул, что вышел на акцию как против физического насилия силовиков, «так и против насилия власти в отношении белорусского народа, которое продолжается много лет».

Врач-реаниматолог минской городской больницы № 5 Ника Сяхович 13 августа пришла на акцию с плакатом «Свяжешь нас сегодня — кто спасет тебя завтра?». Она считает важным сделать все, чтобы жизнь в Беларуси изменилась к лучшему, и выступает против насилия. Однако «есть опасение, что на моем веку в Беларуси врач не сможет обеспечить себе достойный уровень жизни», добавила Ника.

Врач Михаил Портной сказал, что пришел высказаться против насилия над белорусским народом со стороны силовиков. Он вместе с матерью держали бело-красно-белый флаг и скандировали: «Верым, можам, пераможам». «Я поддерживаю требования национальной забастовки в части освобождения политзаключенных и непризнания итогов выборов», — сказал медик.