Рабочие Минского тракторного завода ушли с площади Независимости после того, как получили информацию о готовящихся провокация.

Об этом БелаПАН сообщил один из активных участников протеста.

«Мы — мирный народ, нам не нужны кровь и боль», — сказал он. По его словам, с понедельника рабочие МТЗ планируют бастовать и выходить на улицы утром и днем, если их требования не будут выполнены.

Требования были озвучены сегодня днем на проходной МТЗ. В их числе — отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение гонений на альтернативных кандидатов в президенты, свободный доступ к информации.

На площади Независимости сейчас около двух тысяч человек. Основная масса сконцентрирована возле входа в ЦИК и Красного костела. Они стоят, общаются.