Литовцы собирают средства в помощь пострадавшим в акциях протеста белорусам

Чтобы поддержать белорусов, протестующих против фальсификации результатов выборов и насилия милиции, литовские общественники собирают средства, а 23 августа — в день «Балтийского пути» — планируется живая цепь от Вильнюса до границы с Беларусью.

Андрюс Тапинас. Фото: DELFI

Как передает портал delfi.lt , по словам организатора акции, шоумена и общественного деятеля Андрюса Тапинаса, для цепи от Кафедрального собора в столице до границы с Беларусью понадобятся 25-34 тысяч людей.

По его словам, хотя еще не объявлена регистрация, некоторые самоуправления уже организуют транспорт.

Он добавил, что белорусы тоже намерены устроить похожую акцию и хотели бы символически объединиться. По словам Тапинаса, присоединиться к акции собирается экс-президент Даля Грибаускайте.

Несколько десятков общественников также инициировали сбор денежной помощи — акция Freedom first. Go, Belarus! сообщает, что за полдня с ее начала удалось собрать более 5500 евро. Инициатор акции Агне Заланскайте говорит, что помощь пойдет белорусской организации BY_Help, которая помогает жертвам репрессий.

«Организация действует в Беларуси с 2017 года. Они поддерживают семьи, платят штрафы за лиц, которые арестованы. А сейчас собирают пожертвования на медикаменты, транспорт, услуги связи», — сказала BNS Заланскайте.

В числе инициаторов этой акции — автогонщик Бенедиктас Ванагас, политолог Витис Юрконис, ксендзы Альгирдас Толятас, Ричардас Довейка, председатель Союза журналистов Дайнюс Радзявичюс, а также актеры, философы, журналисты, руководителя театра, музея и пр.