В Гродно глава городской власти провел переговоры с тысячами демонстрантов

Около десяти тысяч человек собралось 14 августа на площади Ленина в Гродно перед зданиями горисполкома и облисполкома. К ним вышли представители власти.

Мечислав Гой беседует с рабочими "Гродно Азот". Фото: Радыё Свабода

По информации БелаПАН , люди потребовали освободить политзаключенных, признать результаты выборов недействительными, признать победителем выборов Светлану Тихановскую, чтобы назначить и провести новые честные выборы без Лукашенко. Гродненцы составили соответствующую петицию и передали ее в горисполком.

Они также требуют, чтобы прокуратура провела проверку по правонарушениям во время подсчета голосов на выборах, а члены избирательных комиссий, которые фальсифицировали результаты выборов, были наказаны.

Председатель горисполкома Мечислав Гой пообещал, что всех задержанных в Гродно освободят до 18.00 14 августа, кроме нескольких человек, которыми занимается Следственный комитет, будет расследован каждый случай, когда люди были избиты. Он пообещал, что вскоре обнародует результаты голосования по Гродно. Гой сообщил, что на участки поступило около 900 жалоб по поводу нарушений на выборах.

Заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шестайло заявил, что уже идет расследование случаев насилия в отношении мирных граждан. Он сказал, что приказ задерживать и избивать людей отдало УВД Гродненского облисполкома, «так как такая ситуация сложилась на улицах». Возбуждено уголовное дело по факту организации массовых беспорядков. Шестайло пообещал, что на улицах Гродно больше не будет сотрудников ОМОНа.

Гродненская активистка Елена Шоломицкая призвала людей не уходить с площади, пока не выпустят всех задержанных за мирные акции и политзаключенных.

Люди продолжают стоять.