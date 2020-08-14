Беларусь передала России 32 «боевиков Вагнера»

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Беларусь передала России 32 российских граждан, ранее задержанных на территории страны и объявленных «боевиками частной военной компании Вагнера».

«Тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», — сообщает Генпрокуратура Российской Федерации.

Задержанные российские граждане возвращены в Россию по ходатайству генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — говорится в сообщении.

Как напоминает БелаПАН, 11 августа Офис генерального прокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 из 33 российских граждан. Девять из этих 28 человек Киев считает украинскими гражданами.

Те, кого Украина просила выдать, подозреваются в активном участии в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей.
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Тэги: задержание боевиков ЧВК Персона: Игорь Краснов

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