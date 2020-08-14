Беларусь передала России 32 «боевиков Вагнера»
Беларусь передала России 32 российских граждан, ранее задержанных на территории страны и объявленных «боевиками частной военной компании Вагнера».
«Тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», —
Задержанные российские граждане возвращены в Россию по ходатайству генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — говорится в сообщении.
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