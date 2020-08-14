Лукашенко: мне что сидеть и ждать, пока Минск перевернут?

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 «Мы сегодня абсолютно четко видим, что происходит», — заявил Александр Лукашенко 14 августа на совещании с членами Совета безопасности.

Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности. Фото: president.gov.by.

Фрагмент совещания был показан в вечернем выпуске новостей по телеканалу СТВ, сообщает БелаПАН.

«В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице нашей Беларуси, в Минске, — сказал Лукашенко. — Я не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы видим сегодня действующих лиц, как мы и говорили, что, як у народзе кажуць, завадатарамі гэтага ўсяго и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах, как мы и много раз говорили, идут люди с криминальным прошлым, при том приличным криминальным прошлым. Ну, и наши, где дети, где не совсем уже дети. Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация».

Лукашенко обратился с просьбой к силовикам: «Вы знаете, вот мы все-таки, как тут в этой ситуации сказать, славяне, русские люди. Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать, то есть должен быть определенный тормоз. Дело в том, что опять же я, как человек военный, понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком (тот же ОМОНовец 20-летний — чей-то ребенок), рядом живем уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид».

«Скажите, а как матери этого ребенка? — продолжил Лукашенко. — Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали! Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (людей — БелаПАН), а они их в спину. С ножами, заточками на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает».

Лукашенко заявил, что уже четвертый раз призывает родителей посмотреть, где их дети. «Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте 16-17 лет, хорошо мне все знакомо, они порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Ну, так вы обратитесь к нам, мы поможем, поговорим, займем этих детей. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы? — заявил Лукашенко. — Я просто хочу обратиться к людям и попросить: не высовывайтесь вы сейчас на улицу, поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, Голландии, Украины и уже с этой «Открытой России» Навального и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

«Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — заявил Лукашенко.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: протестные настроения власть-общество Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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