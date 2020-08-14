Большинство глав МИД ЕС выступает за введение санкций в отношении должностных лиц Беларуси

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Большинство министров иностранных дел ЕС выступают за введение санкций в отношении лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против участников последовавших за этим протестов.

Яцек Чапутович. Фото: wikipedia.org.

Об этом, как сообщает БелаПАН со ссылкой на Reuters, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович 14 августа по итогам внеочередного Совета министров иностранных дел Евросоюза.

На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси. «Мы считаем, что ограничения в отношении страны, этих должностных лиц не могут нанести вреда обществу», — сказал Чапутович.

Официального сообщения по итогам заседания Совета министров иностранных дел пока не было.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Совета министров иностранных дел ЕС президентские выборы-2020 Персона: Яцек Чапутович

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