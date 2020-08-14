Большинство глав МИД ЕС выступает за введение санкций в отношении должностных лиц Беларуси
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Большинство министров иностранных дел ЕС выступают за введение санкций в отношении лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против участников последовавших за этим протестов.
Об этом, как сообщает
На встрече обсуждалась ситуация в Беларуси. «Мы считаем, что ограничения в отношении страны, этих должностных лиц не могут нанести вреда обществу», — сказал Чапутович.
Официального сообщения по итогам заседания Совета министров иностранных дел пока не было.