Павел Латушко: в Беларуси должен быть новый глава МВД
Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко считает важным поставить вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия Караева. Об этом он заявил, общаясь с журналистами вечером 14 августа на площади Независимости в Минске.
«Я считаю, что на сегодняшний день очень важно было бы поставить вопрос об отставке министра внутренних дел, заместителя министра, который отвечает за общественный порядок, и начальника департамента исполнения наказаний МВД, — сказал бывший министр культуры и дипломат. — Фактически они допустили нарушение законодательства в отношении граждан Республики Беларусь… Можем ли мы представить сегодня, когда обычных граждан пытают в милицейском участке, кладут их лицом в землю и бьют дубинками? Мы готовы с этим согласиться? Я — не могу».
По мнению Латушко, в Беларуси должен быть назначен новый глава МВД, а также сформирован реальный общественный совет при министре из представителей «независимых организаций, которые должны заняться выяснением той ситуации, сложившейся в карательных институтах нашей страны».
«Должны активно работать Генеральная прокуратура и Следственный комитет, должно быть возбуждено, если хотите, уголовное дело по этому факту», — сказал гендиректор Купаловского театра.
«И по результатам этого расследования должны быть приняты соответствующие решения в отношении других лиц. Они должны реально извиниться за то, что они сделали обычным гражданам нашей страны. Я не хочу больше бояться прятать мобильный телефон, думать, прослушивается ли моя квартира, дом, ходит ли за мной кто-то и следит, что я делаю. Я хочу жить свободно, нормально. Я не претендую ни на что — ни на должности, ни на звания. Я просто хочу быть нормальным, обычным гражданином моей любимой Беларуси», — подытожил Латушко.