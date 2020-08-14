По мнению Латушко, президентские выборы не соответствовали законодательству нашей страны

Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко считает, что президентские выборы прошли с нарушениями. Об этом он заявил, общаясь с журналистами вечером 14 августа на площади Независимости в Минске.

«Я считаю, что они были проведены не в соответствии с действующим законодательством нашей страны, — отметил он. — Было очень много нарушений как со стороны ЦИК, так и со стороны участковых комиссий. Это доказано теми наблюдателями, которые присутствовали на участках. Это мы с вами видели своими глазами. Таких фактов много, что ставит вопрос законодательного уровня, вопрос перед кандидатами. Если они действительные кандидаты, они должны быть здесь. Если они действительно считают, что нарушено законодательство, они должны действовать в рамках права».

На вопрос, как он относится к требованиям граждан провести новые выборы, Латушко ответил: «Я считаю, что процедура этих выборов, которые произошли, еще юридически не завершена. Мы должны действовать в рамках законодательства. И в рамках законодательства есть возможность кандидатам в президенты (именно они должны принять решение) предпринять соответствующие действия юридического характера. Насколько я понимаю, у них есть юристы, юридические службы. Пусть они думают, как это сделать, поскольку желание обычных людей по всей стране мы видим. Они должны принять это решение. Если будет необходимость с моей стороны какой-то консультации, помощи, я готов такую помощь оказать».

По информации БелаПАН , актеры Купаловского театра, которые пришли на площадь вместе с Латушко, заявили, что их коллектив преимущественно проголосовал за Светлану Тихановскую.

На снимках: Павел Латушко; купаловцы на акции в Минске. Фото: naviny.by