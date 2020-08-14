Вице-президент Еврокомиссии: ЕС не признает результаты выборов в Беларуси и начинает работу над санкциями
Европейский Союз не признает результаты выборов президента в Беларуси и начинает работу над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
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«Беларусь: ЕС не признает результаты выборов. Начинается работа над введением санкций против тех лиц, которые ответственны за насилие и фальсификацию», — подчеркнул Боррель.
В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение глав МИД стран-членов ЕС.
«Хорошо, что министры иностранных дел единогласно согласились работать над дополнительными санкциями против ответственных лиц. Европа должна активно отстаивать свои ценности», — заявила фон дер Ляйен.
Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщал, что большинство министров иностранных дел ЕС выступают за введение санкций в отношении лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против участников последовавших за этим протестов.