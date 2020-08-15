МИД Украины возмущен обвинениями Лукашенко

/ Новости Украины
Просмотров: 1968

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором выразило обеспокоенность высказываниями руководства Беларуси об участии украинских граждан в организации протестов против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов.

14 августа на совещании с членами Совета безопасности Александр Лукашенко, комментируя акции протеста, заявил: «Я просто хочу обратиться к людям и попросить: не высовывайтесь вы сейчас на улицу, поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, Голландии, Украины и уже с этой «Открытой России» Навального и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — заявляет МИД Украины.

«Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, есть, — отмечает внешнеполитическое ведомство. — И они были детально изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск — чтобы преступники понесли справедливое наказание. Вместо этого «вагнеровцы» с благословения белорусской власти возвращаются в РФ. Чтобы и дальше осуществлять преступления на территории суверенных государств».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

Уж этого Кремль не простит. Лукашенко вряд ли выдаст вагнеровцев Украине

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины Игорь Кизим: мы продолжаем работать в интересах наших граждан

Посол Украины Игорь Кизим: мы продолжаем работать в интересах наших граждан