МИД Украины возмущен обвинениями Лукашенко

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором выразило обеспокоенность высказываниями руководства Беларуси об участии украинских граждан в организации протестов против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов.

14 августа на совещании с членами Совета безопасности Александр Лукашенко, комментируя акции протеста, заявил: «Я просто хочу обратиться к людям и попросить: не высовывайтесь вы сейчас на улицу, поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, Голландии, Украины и уже с этой «Открытой России» Навального и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — заявляет МИД Украины.

«Тогда как доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, есть, — отмечает внешнеполитическое ведомство. — И они были детально изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск — чтобы преступники понесли справедливое наказание. Вместо этого «вагнеровцы» с благословения белорусской власти возвращаются в РФ. Чтобы и дальше осуществлять преступления на территории суверенных государств».