Алексей Навальный поддержал Беларусь и внес «небольшую сумму в фонд отстранения от власти насильников, фашистов и упырей»

После обвинений Александра Лукашенко в организации протестов в Беларуси один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный перечислил средства в фонд солидарности с репрессированными Belarus Solidarity Foundation.

14 августа на совещании с членами Совета безопасности Лукашенко, комментируя акции протеста против официальных итогов президентских выборов, заявил: «Я просто хочу обратиться к людям и попросить: не высовывайтесь вы сейчас на улицу, поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, Голландии, Украины и уже с этой «Открытой России» Навального и тому подобное. Уже агрессия началась против страны».

«Раз уж Александр Григорьевич Лукашенко только что публично сообщил, что я развязал агрессию против Беларуси и использую белорусских детей как «пушечное мясо», то он не оставляет мне шансов. Нужно соответствовать, и я перевожу 10 тысяч рублей (российских, или 136 долларов. — БелаПАН) в Фонд Солидарности и призываю всех поучаствовать в этой замечательной идее», — написал Навальный на своей странице в «Фейсбуке».

«Фонд создан, чтобы поддержать тех, кто потерял работу, потому что выступил против Лукашенко, — отметил он. — Такие фонды — важное условие успешных национальных забастовок. Я очень рад, что он возник и в Беларуси. Забастовки — то, что сломает хребет злодеям».

«Пусть мои 10 тысяч рублей послужат тому, что меньшее количество раз резиновая дубинка опустится на спину невиновного человека», — написал российский политик.

«Власть Лукашенко держится сейчас только на таких ударах. Я вчера вот смотрел видео, где рыдающая девушка из Минска рассказывала, как ее избивали, угрожали изнасилованием и заставляли раздеваться десять ОМОНовцев в автозаке. Не хочу больше такого видеть», — заявил Навальный.

«Александр Григорьевич, у нас же «Союзное государство России и Беларуси»? Значит, я имею полное право внести небольшую сумму в фонд отстранения от власти насильников, фашистов и упырей», — считает один из лидеров российской оппозиции.