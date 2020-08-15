Журналистка «Белсата» госпитализирована после избиений в ЦИП на Окрестина

Журналистка телеканала «Белсат» Елена Дубовик госпитализирована после трех дней пребывания в Центре изоляции правонарушителей — ее избивала надзирательница, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Дубовик была задержана вечером 10 августа возле Центрального РУВД Минска вместе с еще одной журналисткой Татьяной Белашовой. Они пытались выяснить судьбу оператора «Белсата» Виталия Дубика. При этом обе были в жилетах «Пресса».

«Меня сразу начали бить. Била одна женщина, в форме… Она была надзирательницей. Всех девочек била. Потом, 13-го, когда был суд, я отказалась подписывать бумаги, где было написано, что взяли меня возле ТЦ «Рига». Меня вывели на коридор, и та женщина снова начала меня бить — коленом в живот», — сообщила журналистка.

Сейчас она ищет сокамерниц, которые тоже могли пострадать от надзирательницы. «Я знаю, что об этой надзирательнице много кто писал и рассказывал. Говорят, что ее будто бы зовут Кристина… Блондинка, с длинными волосами, около 30 лет», — отметила Дубовик.

Елена Дубовик намерена подавать жалобы «во все возможные органы, в том числе в международные организации», сообщает БелаПАН.