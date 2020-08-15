Виктория Азаренко призвала к мирным переговорам

/ Спорт
Просмотров: 397

Известная белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выступила с заявлением по поводу последних событий в Беларуси.

«Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине!» — написала Азаренко в Instagram.

Ранее Азаренко была известна как твердая сторонница Лукашенко.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: протестные настроения сторонники перемен Персона: Виктория Азаренко

Другие материалы на эту тему:

Правительство не с народом. Как минчане звали премьер-министра на площадь

Правительство не с народом. Как минчане звали премьер-министра на площадь

Пролетарии вышли на площадь. Режим Лукашенко поежился

Пролетарии вышли на площадь. Режим Лукашенко поежился

13 августа. Минск. Еще один день свободы

13 августа. Минск. Еще один день свободы

«Верым, можам, пераможам!» Дни, которые потрясают Беларусь

«Верым, можам, пераможам!» Дни, которые потрясают Беларусь