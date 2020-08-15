Виктория Азаренко призвала к мирным переговорам

Известная белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко выступила с заявлением по поводу последних событий в Беларуси.

«Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путем можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине!» — написала Азаренко в Instagram.

Ранее Азаренко была известна как твердая сторонница Лукашенко.