Генсек ООН призвал власти Беларуси проявить сдержанность

Проблемы, возникшие в Беларуси после президентских выборов, необходимо решать посредством диалога, а власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране», — говорится в распространенном пресс-секретарем главы ООН заявлении.

Подчеркнута важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права.

«Это включает в себя выражение своих взглядов мирным путем в соответствии с законом. Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации», — отмечает Гутерриш.

«Утверждения о пытках и других видах жестокого обращения с лицами, содержащимися под стражей, должны быть тщательно расследованы», — заявил генеральный секретарь ООН.

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Как сообщает БелаПАН , 14 августа постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий обратилась с просьбой об организации срочной встречи с министром внутренних дел для обсуждения вопросов прав человека, в частности обращения с лицами, находящимися в местах содержания под стражей, осуществления свободы мирных собраний в Беларуси, а также с целью предложить необходимую помощь со стороны системы ООН.

Она также попросила обеспечить доступ сотрудникам ООН в два центра содержания под стражей в Минске с целью ознакомления с условиями заключения.