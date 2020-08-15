В Минске проходит акция памяти Александра Тарайковского

Днем 15 августа в Минске у станции метро «Пушкинская» проходит акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского — минчанина, погибшего здесь в ночь на 11 августа в ходе акции протеста.

МВД заявило, что Тарайковский погиб в результате взрыва неустановленного устройства, которое он якобы бросал в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Однако имеющиеся видеозаписи событий той ночи эту версию не подтверждают. Друзья и родные Тарайковского не верят официальной версии и заявляют в СМИ, что на митинг он пошел в шортах и майке, а при себе у него был только телефон.

Сегодня состоятся похороны Александра, прощание проходит в ритуальном зале на улице Ольшевского. Родственники погибшего попросили позволить им провести прощание в семейном кругу, поэтому акция памяти проходит на месте гибели Тарайковского.

Похоронен Александр Тарайковский будет на Западном кладбище под Минском.