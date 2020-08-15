Лукашенко будет просить помощи у Путина?

Александр Лукашенко намерен сегодня обсудить ситуацию в Беларуси с президентом России Владимиром Путины. Об этом Лукашенко заявил 15 августа на совещании со своими приближенными.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. И знаете, вот некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита сегодня всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Певого».

Занимающий пост президента Беларуси Лукашенко сказал, что «если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились».

«Эти, которые бродят по улицам, они же этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите, иногда работают профессионально — постановочные кадры, фейки. У меня оказывается уже нашли в Москве какой-то дом. Вот сейчас публично хочу сказать — заберите, вот нашли — заберите его. Понимаете, у меня в Беларуси собственности нет. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подленькое. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил Лукашенко.

В совещании приняли участие глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Валерий Вакульчик, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, управляющий делами президента Виктор Шейман и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.