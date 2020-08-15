Лукашенко: кто хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего

Протестные настроения в коллективах промышленных предприятий страны обсудил 15 августа занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко со своими приближенными.

Накануне на многих предприятиях страны, в том числе на промышленных гигантах, рабочие вышли на акции против милицейского насилия и фальсификации выборов. В Минске тысячи рабочих МТЗ прошли колонной до площади Независимости.

«Что касается работы экономики — наиважнейший вопрос. Понятно, что разного рода каналы, определенные средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте… Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он поручил руководителям предприятий предупредить рабочих: «Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет».

«Потерять хотят работу и предприятия — потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы», — сказал Лукашенко.

Накануне премьер-министр Роман Головченко приехал на Минский тракторный завод, чтобы поговорить с рабочими, но покинул предприятие после того, как рабочие отказались общаться с чиновником без присутствия журналистов.