Тадеуш Кондрусевич обратился к Лукашенко: пролитая кровь — тяжкий грех на совести отдающих приказы

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Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к Александру Лукашенко и «ко всем тем, кто в нашем государстве облечен властью на разных уровнях».

«Наше отечество переживает сложное время, которое, к великому сожалению, уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о состоявшихся 9 августа президентских выборах», — говорится в обращении.

«Бог сотворил нас свободными. <…> Люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам», — отметил архиепископ Кондрусевич.

«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — подчеркнул Кондрусевич.

Все это, отметил он, ведет к дестабилизации и губительным разделениям в нашем обществе: «Сколько времени — возможно, не одно поколение — потребуется для того, чтобы излечить нанесенные в результате попрания правды раны, когда брат поднял руку на брата?!»

«Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан», — подчеркнул архиепископ Кондрусевич.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: власть-общество милицейский беспредел насилие Персона: Тадеуш Кондрусевич Александр Лукашенко

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