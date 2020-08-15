Лукашенко и Путин по телефону обсудили ситуацию в Беларуси

Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили по телефону.

«Обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Пресс-служба Кремля о телефонном разговоре Путина и Лукашенко пока ничего не сообщает.

О намерении связаться с Путиным Лукашенко заявил ранее 15 августа на совещании во Дворце Независимости, где высказался на тему общественно-политической ситуации внутри страны.

«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — сказал Лукашенко.

«То есть то, что я говорил, — фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — подчеркнул Лукашенко.