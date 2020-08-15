В Минске на акциях протеста было задержано два сотрудника Viber

Международная компания Viber Media, которой принадлежит популярный мессенджер Viber, вновь прокомментировала ситуацию в Беларуси после президентских выборов.

На данный момент у компании в Беларуси более 120 сотрудников и более 6 миллионов пользователей.

«Viber продолжает внимательно следить за ситуацией в Республике Беларусь. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что тысячи людей пострадали на улицах своих родных городов», — отметил генеральный директор Viber Джамел Агауа, слова которого приводит пресс-служба компании.

«Двое наших сотрудников были задержаны по неизвестным причинам, один из них был госпитализирован в результате силового задержания. Это неприемлемо, и мы не можем допустить, чтобы сотрудники нашей компании жили в атмосфере страха и насилия», — подчеркнул генеральный директор.

«Viber будет поддерживать их столько, сколько потребуется, и также продолжит прилагать все усилия для того, чтобы наша платформа продолжала работать для миллионов наших пользователей, нуждающихся в нас больше, чем когда-либо», — дополнил Джамел Агауа.

«Мы против любых форм насилия и хотим продолжать инвестировать в страну, где люди не живут в страхе. Мы любим Беларусь, и наши сердца с жителями страны», — заявил генеральный директор Viber.

Компания на этой неделе уже высказывала большую озабоченность происходящими в Беларуси событиями и, в частности, блокировкой интернета и невозможностью работы мессенджера, напоминает БелаПАН.