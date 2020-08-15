МИД Беларуси настроен «на продолжение, пусть и сложного, но диалога с ЕС»

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 635

Санкции — это конец политики, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение Совета ЕС о подготовке санкционного списка в отношении белорусских чиновников.

«Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси, — сказал он. — У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога».

Евросоюз считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты. Об этом сообщила Европейская служба внешних действий по итогам внеочередной встречи Совета министров иностранных дел ЕС 14 августа.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Средняя: 3 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Анатолий Глаз

Другие материалы на эту тему:

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси

Главы Литвы, Латвии и Польши готовы помочь Беларуси найти мирное решение кризиса

Главы Литвы, Латвии и Польши готовы помочь Беларуси найти мирное решение кризиса

Совет ЕС собирает срочное заседание по ситуации в Беларуси

Совет ЕС собирает срочное заседание по ситуации в Беларуси

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам