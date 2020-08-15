МИД Беларуси настроен «на продолжение, пусть и сложного, но диалога с ЕС»

Санкции — это конец политики, заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя решение Совета ЕС о подготовке санкционного списка в отношении белорусских чиновников.

«Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси, — сказал он. — У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога».

Евросоюз считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты. Об этом сообщила Европейская служба внешних действий по итогам внеочередной встречи Совета министров иностранных дел ЕС 14 августа.