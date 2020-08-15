Зеленский резко раскритиковал решение Беларуси вернуть «вагнеровцев» в Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение белорусских властей выдать России группу граждан, задержанных 29 июля под Минском, заподозренных в принадлежности к частной военной компании Вагнера и якобы имевших цель дестабилизировать обстановку в Беларуси в преддверии президентских выборов.

Фото пресс-службы президента Украины

«На мой взгляд, это удивительно, некорректно и точно неприемлемо в дружественных межгосударственных отношениях», — написал украинский лидер в своем телеграм-канале.

«Во-первых, — продолжил он, — публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, ЛЮДЕЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗУСЛОВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА КАК БЕЛАРУСИ, ТАК И УКРАИНЫ — прежде всего Украины, — ДЕМОНСТРАТИВНО ОТДАТЬ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ» (здесь и далее авторское выделение сохранено. — БелаПАН).

«Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», — считает Зеленский.

По его словам, Беларусь выдала вагнеровцев России вопреки договоренности о сугубо юридическим и объективном подходе к оценке этого дела.

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«Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам довести нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к большому сожалению, этого не произошло», — сообщил Зеленский.

«СЧИТАЕМ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ, мягко говоря, НЕСПРАВЕДЛИВЫМ, не соответствующим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимопомощи», — заявил президент.

«Последствия этого решения будут трагическими, — считает он. — Мы понимаем, что «ВАГНЕРОВЦЫ» ВСЕ РАВНО ВЕРНУТСЯ К СВОЕМУ ПРИВЫЧНОМУ ЗАНЯТИЮ — РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЙНЫ. Дай Бог, чтобы БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ НЕ ПРИШЛОСЬ И НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН ПЫЛАЮЩИЙ, ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ ДОНБАСС, создать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют. Ибо они — это ж про экспансионизм и насилие. Только про насилие».
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Тэги: Беларусь-Украина задержание боевиков ЧВК Персона: Владимир Зеленский

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