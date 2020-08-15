Bloomberg: окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию
Люди из окружения Александра Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает
По словам собеседников агентства, приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.
Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают три источника Bloomberg. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают контрпродуктивным жестокое подавление народных акций протеста, но при этом не исключают, что такая политика сохранит Лукашенко у власти на какое-то время.
«Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными?» — сказал в комментарии для Bloomberg российский политтехнолог Глеб Павловский.
Сегодня на совещании во Дворе Независимости Александр Лукашенко заявил, что все сообщения о его отъезде из страны — фейки.
«Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подленькое. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил Лукашенко.