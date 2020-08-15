Bloomberg: окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию

/ Политика
Просмотров: 250

Люди из окружения Александра Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают три источника Bloomberg. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают контрпродуктивным жестокое подавление народных акций протеста, но при этом не исключают, что такая политика сохранит Лукашенко у власти на какое-то время.

«Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными?» — сказал в комментарии для Bloomberg российский политтехнолог Глеб Павловский.

Сегодня на совещании во Дворе Независимости Александр Лукашенко заявил, что все сообщения о его отъезде из страны — фейки.

«Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подленькое. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил Лукашенко.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: отставка Лукашенко бегство Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Глеб Павловский

Другие материалы на эту тему:

Мария Колесникова: Лукашенко должен подать в отставку

Мария Колесникова: Лукашенко должен подать в отставку

Николай Автухович дал Лукашенко 30 дней на добровольную отставку

Николай Автухович дал Лукашенко 30 дней на добровольную отставку

Лукашенко: если рухнет страна, а я ушел сам, меня обвинят в трусости

Лукашенко: если рухнет страна, а я ушел сам, меня обвинят в трусости

Анатолий Лебедько. ПОЗИЦИЯ. Отставка — это не обмен кабинетами, это перемены в стране!

Анатолий Лебедько. ПОЗИЦИЯ. Отставка — это не обмен кабинетами, это перемены в стране!