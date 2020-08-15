Bloomberg: окружение Лукашенко изучает возможность бегства в Россию

Люди из окружения Александра Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников о возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg .

По словам собеседников агентства, приближенные нынешнего белорусского лидера связывались по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

Некоторые чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле, утверждают три источника Bloomberg. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают контрпродуктивным жестокое подавление народных акций протеста, но при этом не исключают, что такая политика сохранит Лукашенко у власти на какое-то время.

«Лукашенко больше не контролирует Беларусь, он контролирует только силы безопасности, но останутся ли они лояльными?» — сказал в комментарии для Bloomberg российский политтехнолог Глеб Павловский.

Сегодня на совещании во Дворе Независимости Александр Лукашенко заявил, что все сообщения о его отъезде из страны — фейки.

«Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это вот настроение подленькое. Не получится. Мы этого допустить не должны», — заявил Лукашенко.