COVID-19 в Беларуси: 116 случаев за сутки, четыре смерти

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 69 424 (+116 за последние сутки), скончалось 607 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев снова выросло — днем ранее было выявлено 105 новых случаев и также четыре смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 66 747 пациентов (за последние сутки 295). Таким образом, излечилось 95% заболевших.

Проведено 1 412 589 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10 243.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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