Лукашенко: Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим

15 августа занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко в Центре стратегического управления Министерства обороны проводит совещание с силовым блоком.

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Читайте дальше: