Лукашенко: Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим

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15 августа занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко в Центре стратегического управления Министерства обороны проводит совещание с силовым блоком.

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: внутренняя политика власть-общество протестные настроения Персона: Александр Лукашенко

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