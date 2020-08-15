В Гомеле из машины во время движения выпала двухлетняя девочка

13 августа в Гомельскую областную клиническую больницу с травмами госпитализирован двухлетний ребенок — девочка выпала из автомобиля.

ЧП случилось около двух часов дня в областном центре на Речицком проспекте.

Ребенок выпал из автомобиля при повороте налево. Девочка находилась в бустере — специальном удерживающем устройстве — на заднем сидении. За рулем автомобиля «Рено Меган» находилась 32-летняя мама ребенка.