В Гомеле из машины во время движения выпала двухлетняя девочка

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13 августа в Гомельскую областную клиническую больницу с травмами госпитализирован двухлетний ребенок — девочка выпала из автомобиля.

ЧП случилось около двух часов дня в областном центре на Речицком проспекте.

Ребенок выпал из автомобиля при повороте налево. Девочка находилась  в бустере — специальном удерживающем устройстве — на заднем сидении. За рулем автомобиля «Рено Меган» находилась 32-летняя мама ребенка.

Проводится проверка, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: пострадал ребенок выпала из автобуса Город: Гомель

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