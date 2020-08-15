Летний фестиваль «The Vёska» переносится на 2021 год

Летний фестиваль «The Vёska», который должен был состояться под Минском 29 августа, переносится на 2021 год.

Организаторы фестиваля приняли такое решение с учетом текущей ситуации в стране, чтобы не подвергать опасности участников и зрителей.

Фестиваль должен был пройти на территории Музея народной архитектуры и быта в агрогородке Озерцо под Минском. Перед зрителями должны были выступить Земфира, Foals, Intelligency, Nizkiz, Molchat Doma, «Союз», Shuma и Panska Moc.

Новая дата фестиваля «The Vёska» — 26 июня 2021 года. Земфира и Foals в эту дату приехать в Беларусь не смогут, но организаторы уже ищут новых хедлайнеров.

Все приобретенные билеты действительны на новую дату. Кроме того, организаторы приняли решение, что владелец билета сможет бесплатно провести с собой еще одного человека.