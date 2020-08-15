Лукашенко: нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники

Занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко не намерен принимать предложения иностранных государств о посредничестве в процессе урегулирования кризисной ситуации в стране.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — сказал Лукашенко 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

О том, что главы Литвы, Латвии и Польши могли бы принять участие в урегулировании создавшегося в Беларуси кризиса, заявил 12 августа литовский президент Гитанас Науседа.

14 августа Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти, а также обратилась к международным структурам и европейским странам за помощью для организации диалога с белорусским властями.