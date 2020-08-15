Лукашенко: нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники

/ Политика
Просмотров: 1505

Занимающий пост президента Беларуси Александр Лукашенко не намерен принимать предложения иностранных государств о посредничестве в процессе урегулирования кризисной ситуации в стране.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — сказал Лукашенко 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

О том, что главы Литвы, Латвии и Польши могли бы принять участие в урегулировании создавшегося в Беларуси кризиса, заявил 12 августа литовский президент Гитанас Науседа.

14 августа Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для обеспечения трансфера власти, а также обратилась к международным структурам и европейским странам за помощью для организации диалога с белорусским властями.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: власть-общество транзит власти Персона: Александр Лукашенко Гитанас Науседа Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Жители Гомеля вызвали на разговор главу области

Жители Гомеля вызвали на разговор главу области

Пролетарии вышли на площадь. Режим Лукашенко поежился

Пролетарии вышли на площадь. Режим Лукашенко поежился

«Люди просят их не обманывать». К чему призывают известные белорусы в соцсетях

«Люди просят их не обманывать». К чему призывают известные белорусы в соцсетях

Пиррова победа. Конфликт между режимом и массой белорусов будет тлеть

Пиррова победа. Конфликт между режимом и массой белорусов будет тлеть